Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya ulaştı
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Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Güncel

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17, iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

19.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:26
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17, iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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