Türkiye'de Kovid-19'dan 209 bin 487 kişi iyileşti
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Türkiye'de Kovid-19'dan 209 bin 487 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'dan 209 bin 487 kişi iyileşti
26.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:03

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1010 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, vaka sayısı 226 bin 100, vefat sayısı 5 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 387, iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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