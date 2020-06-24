Türkiye'de Kovid-19'dan 164 bin 234 kişi iyileşti Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1386 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, vaka sayısı 191 bin 657, vefat sayısı 5 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 oldu.

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA