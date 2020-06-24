Türkiye'de Kovid-19'dan 164 bin 234 kişi iyileşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de Kovid-19'dan 164 bin 234 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'dan 164 bin 234 kişi iyileşti
24.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:26

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1386 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, vaka sayısı 191 bin 657, vefat sayısı 5 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 oldu.

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Bir dönem tanesi 90 bin dolara satılan böceği evinde buldu!
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Falcao Adem Büyük Serdar Aziz Fatih Terim Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türkiye'de Kovid-19'dan 164 bin 234 kişi iyileşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 20:30:34. #1.14#
title