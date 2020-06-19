Türkiye'de Kovid-19'dan 157 bin 516 kişi iyileşti
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Türkiye'de Kovid-19'dan 157 bin 516 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Türkiye'de Kovid-19'dan 157 bin 516 kişi iyileşti
19.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:08

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1494 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, vaka sayısı 185 bin 245, vefat sayısı 4 bin 905 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 157 bin 516 oldu.

İstanbul ve Ankara'da son bir haftanın en düşük vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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