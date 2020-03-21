Türkiye'de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 21 Oldu, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama
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Türkiye'de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 21 Oldu, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca yeni rakamları paylaştı.

21.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:34
Türkiye'de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 21 Oldu, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca yeni rakamları paylaştı.

Koronavirüs Vaka Sayısı Arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte.

Kaynak: Tamindir

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