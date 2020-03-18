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fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

Türkiye'de Koronavirüsten İlk Ölüm! İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın açıklamasında koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybının yaşandığını söyledi.

Sağl

18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Türkiye'de Koronavirüsten İlk Ölüm! İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın açıklamasında koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybının yaşandığını söyledi.


Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs Açıklaması


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:


Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.


Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur."


Koronavirüs vakası ile ilgili son gelişmeleri paylaşıyoruz.


??SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ/ ANKARA https://t.co/RAb8agQ6FB

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2020


Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.


Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı. Son 14 gün içinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile EVDEN ÇIKMAMALISINIZ. 14 gün boyunca evde kendinizi karantina altına almalısınız.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

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