Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 59 Oldu, Vaka Sayısı Arttı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları açıkladı. Koca, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları açıkladı. Koca, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını paylaştı.

Vaka Sayısı Yükseldi

Twitter üzerinden açıklama yapan Fahrettin Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." dedi.

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020

25 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Vaka sayısı ise 2.433'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz saatlerde düzenlenen basın açıklamasında okul tatilinin uzatıldığını açıkladı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.