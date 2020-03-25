Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 59'a, yeni vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 561 tanı konduğunu, 15 hastanında hayatını kaybettiğini açıkladı.
25.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 561 tanı konduğunu, 15 hastanında hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com