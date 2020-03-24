Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 44 Oldu, Vaka Sayısı Yükseldi!

Twitter üzerinden açıklama yapan Fahrettin Koca, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı Arttı

Twitter üzerinden açıklama yapan Fahrettin Koca, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

24 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1.872'ye yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

65 yaş ve üzeri vatandaşların evden dışarıya çıkmaları geçtiğimiz günlerde sınırlandırılmıştı. Dışarı çıkanlara cezai işlem uygulanmakta. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.