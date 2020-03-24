Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi.
24.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:21
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, salgına ilişkin paylaştığı son bilgilerde "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com