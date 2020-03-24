Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi.

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, salgına ilişkin paylaştığı son bilgilerde "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." açıklamasında bulundu.