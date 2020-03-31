Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 214 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri paylaştı. Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 214 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri paylaştı. Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 214 olduğu açıklandı.

Toplam Vaka Sayısı 13.531 Oldu

Bugün 15.422 test yapıldığı ve 2.704 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Koronavirüs nedeniyle bugün 46 kişinin yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

Fahrettin Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.

31 Mart itibari ile toplam vaka sayısı 13. 531, toplam vefat sayısı 214 oldu. İyileşen hasta sayısının 243, yoğun bakım hasta sayısının 847 ve entübe hasta sayısının 622 olduğu açıklandı.

TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.

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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.