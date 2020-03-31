Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214'e yükseldi
Son 24 saatte 2704 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.
31.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:56
Son 24 saatte 2704 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.
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Kaynak: Dunya.com