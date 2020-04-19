Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 2.017 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Teknoloji

Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 2.017 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte detaylar.

19.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 2.017 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Koronavirüste son durum ne? İşte detaylar.

19 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 35.344 test yapıldı ve 3.977 yeni vaka tespit edildi. Bugün 127 kişi hayatını kaybetti ve 1.523 kişi iyileşti.

19 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 86.306 oldu. Toplam can kaybı ise 2.017'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.922, toplam iyileşen hasta sayısı ise 11.976 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.031 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 634.277 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın."

Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.

https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3pg0WRQuey

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir aşısı bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

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