Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.006 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Koca yeni verileri açıklandı.

Toplam Vaka Sayısı 47.029 Oldu!

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor. "

Son 24 saatte 30.864 test yapıldı ve 4.747 yeni vaka tespit edildi. Bugün 98 kişi hayatını kaybetti ve 281 kişi iyileşti.

10 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 47.029 oldu. Toplam can kaybı ise 1.006'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.667, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.423 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.062 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 307.210 olduğu açıklandı.

Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ss1gmYVOXY

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir aşısı bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.