Türkiye'de Koronavirüsten 30 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama
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Türkiye'de Koronavirüsten 30 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını açıkladı.

22.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:34
Türkiye'de Koronavirüsten 30 Kişi Öldü, Vaka Sayısı Yükseldi: İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca yeni rakamları paylaştı.

Türkiye'de Koronavirüs Vaka Sayısı Arttı!

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

Son yapılan açıklamanın ardından Türkiye'de 30 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Fahrettin Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte. Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

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