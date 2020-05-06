Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi yapılan hasta taburcu oldu
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Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi yapılan hasta taburcu oldu

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi yapılan hasta taburcu oldu
06.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:10

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi yapılan hasta taburcu oldu İmmun plazma ile iyileşen hasta da plazma bağışı yapacak Korona virüse karşı Türkiye'de ilk kez Malatya'da uygulanan immun plazma ile yeniden hayata tutunan öğretmen Abidin Aybar sağlığına kavuşarak alkışlarla...

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi yapılan hasta taburcu oldu

İmmun plazma ile iyileşen hasta da plazma bağışı yapacak

MALATYA - Korona virüse karşı Türkiye'de ilk kez Malatya'da uygulanan immun plazma ile yeniden hayata tutunan öğretmen Abidin Aybar sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi. 56 yaşındaki hasta, kendisinin de plazma bağışında bulunacağını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi olan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm dünyada aşı bulma çalışmaları devam ederken, Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan plazma nakli ila yoğun bakımdaki entübe hasta iyileşerek sağlığına kavuştu.

38 günlük tedavi sürecinin ardından tamamen virüsü yenerek iyileşen Abidin Aybar, bugün tedavisinde emekleri olan sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanın 30 Mart'ta hastanelerine başvurduğunu ve testinde korona virüs testinin pozitif olduğunun belirlenmesi ile servise yatırıldığını söyledi. İlerleyen günlerde durumunun hastanın durumunun kötüleşmesi ile yoğun bakıma alındığını ve tedavisinin burada sürdüğünü belirten Beytur, gerekli tüm ilaçların verilmesinden sonra immun plazma tedavisi uyguladıklarını ifade etti.

Entübe olan hastalarının plazma tedavisi ile birlikte durumunun düzeldiğini ve cihazdan çıkarılarak servise alındığını belirten Beytur, "Türkiye de il k plazma nakli yaptığımız hastamızı 38 gün sonra taburcu ediyoruz. Ülkemizin bu salgın ile mücadelesi tüm dünyaya örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde ilaca bu kadar çabuk ulaşamıyorsunuz. İstediğimiz ilaca anında ulaştık, hastanemizde ülkenin en büyük Aferez ünitelerinden birisi olması nedeniyle immun plazma da hiçbir zorluk çekmedik" diye konuştu.

Korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuşan Abidin Aybar ise tedavi sürecinde emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bugün Allah'a şükrü taburcu oluyorum. Hastanemizin önemini anlatmamaya gerek yok. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Onların sayesinde yüzde 50 şansımı kullanarak tekrar hayattım. Çok büyük yardımları oldu bana bugünde taburcu oluyoruz" dedi.

Bu süre zarfından öğrencileri ile görüşemediği için onları özlediğini de belirten Aybar, "Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum" dedi.

Kendisinin de plazma bağışında bulunacağını söyleyen Aybar, "Bende bağışta bulunacağım. Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum, tabi ki de benimde bulunmam gerekiyor" diye konuştu.

Aybar, daha sonra alkışlarla hastaneden taburcu edilerek eve gönderildi.

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk plazma tedavisi yapılan hasta taburcu oldu

Kaynak: İHA

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