Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 7 günde 1'den 98'e çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı? Yeni tip koronavirüs pandemesi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 sayısının 98'e ulaştığı açıklandı. İlk 10 günde hangi ülke ne kadar Covid-19 vakası açıkladı? Türkiye'nin grafiği hangi ülkeyle benzerlik gösteriyor?

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 sayısının 98'e ulaştığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da artmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com