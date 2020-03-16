Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Dünya

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.

16.03.2020 00:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:33
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri kapatıldı

Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri geçici süreyle kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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