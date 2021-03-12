Türkiye'de koronavirüs tablosu! 12 Mart Cuma Türkiye'de Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Dünya'da olduğu gibi Türkiye ve diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 12 Mart 2021 Cuma günü Türkiye'de koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Türkiye'de koronavirüs tablosu! 12 Mart Cuma Türkiye'de Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Peki, 12 Mart Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde…

12 MART CUMA TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

12 Mart Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.

5 Mart 2021 Cuma günü itibariyle Türkiye genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 2.746.158kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

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5 MART CUMA 2021 TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Türkiye'de koronavirüs tablosu! 5 Mart Cuma Türkiye'de Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

- 5 Mart 2021-

5 MART CUMA TÜRKİYE'DE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

12 Mart günü Türkiye genelinde Covid-19 'dan son 24 saatte vefat sayısı ise +68'dir.

TÜRKİYE'DE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 28.839 olmuştur.

5 MART CUMA TÜRKİYE'DE YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +11.322 yeni vaka tespit edilmiştir.

TÜRKİYE GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Türkiye genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 2.601.137

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 116.182

Durumu kritik hasta sayısı: 1.220