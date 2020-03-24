Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?
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Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.

24.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:16
Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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