Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
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Aytaç Yalman, Türkiye, Piyade, Magazin

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

SON DAKİKA... Başhekimlik tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" denildi. İşte detaylar...

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor. Yalman'ın 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinde testlerin pozitif çıktığını açıkladı.& ;(NTV)

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Belma Yalman ile evlidir. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.



1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.



1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.



1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atanmıştır. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükselerek K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı yapmıştır. 1995 – 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı'atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanmıştır.



24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmiştir.



TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir.

Kaynak: Snob Magazin

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