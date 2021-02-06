Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görülen iller neler? Mutasyon görülen iller hangileri? Mutasyon görülen bölgeler neler?
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Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görülen iller neler? Mutasyon görülen iller hangileri? Mutasyon görülen bölgeler neler?

06.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:30
Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görülen iller neler? Mutasyon görülen iller hangileri? Mutasyon görülen bölgeler neler?

Türkiye'de bazı bölgelerde mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildi. Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görülen iller neler? Mutasyon görülen iller hangileri?Mutasyon görülen bölgeler neler?

Dünya'da koronavirüsün mutasyonu uğramasının ardından Türkiye'de de koronavirüsün mutasyonu uğradığı tespit edildi.Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görülen iller neler? Mutasyon görülen iller hangileri? Mutasyon görülen bölgeler neler?

Türkiye'de koronavirüs mutasyonu görülen iller neler? Mutasyon görülen iller hangileri? Mutasyon görülen bölgeler neler?

MUTASYON GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

Dünya'da ilk olarak İngiltere'de görülen mutasyon virüsü Türkiye'de bazı bölgelerde görünmeye başladı. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Ankara, Uşak, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bilecik, Çorum, Kilis, Tokat, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Afyon'da mutasyona uğrayan koronavirüs görüldü.

MUTASYON GÖRÜLEN BÖLGELER NELER?

Türkiye'de Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi'nde mutasyonu görüldü.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
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