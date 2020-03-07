Türkiye'de 'koronavirüs görüldü' paylaşımları için işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgını görüldüğüne dair "gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının sahte hesaplar üzerinden yayıldığını" duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğüne dair "gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının sahte hesaplar üzerinden yayıldığını" duyurdu. EGM, halkı korkutma amaçlı paylaşım yapan kişiler hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılan ve 3 binden fazla ölüme neden olan koronavirüsle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de halen resmi makamlarca onaylanan bir vaka tespit edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle
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