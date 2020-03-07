Türkiye'de 'koronavirüs görüldü' paylaşımları için işlem başlatıldı
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Türkiye'de 'koronavirüs görüldü' paylaşımları için işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM) Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgını görüldüğüne dair "gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının sahte hesaplar üzerinden yayıldığını" duyurdu.

07.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:14
Türkiye'de 'koronavirüs görüldü' paylaşımları için işlem başlatıldı

(EGM), 'de koronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğüne dair "gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarının sahte hesaplar üzerinden yayıldığını" duyurdu. EGM, halkı korkutma amaçlı paylaşım yapan kişiler hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.


Çin'de ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılan ve 3 binden fazla ölüme neden olan koronavirüsle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de halen resmi makamlarca onaylanan bir vaka tespit edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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