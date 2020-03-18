Türkiye'de korona virüsten ilk ölüm! Sağlık Bakanı Koca: "Bu gece korona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.

Sağlık Bakanı Koca: "Bu gece korona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük bir kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum." (İHA) Kaynak: İHA