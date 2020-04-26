Türkiye'de korona virüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 558 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 558 hastanın da iyileştiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 30 bin 177 test sonrasında 2 bin 357 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. (İHA) Kaynak: İHA