Türkiye'de korona virüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı.
27.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:15
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 651 kişi iyileşti.
(İHA)
Kaynak: İHA