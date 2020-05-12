Türkiye'de korona virüsten 53 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 109 kişi iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA