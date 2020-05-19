Türkiye'de korona virüsten 28 kişi daha hayatını kaybetti Korona virüsten son 24 saatte 28 kişi daha hayatını kaybederken, bin 22 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Korona virüsten son 24 saatte 28 kişi daha hayatını kaybederken, bin 22 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Toplam can kaybı 4 bin 199'a, vaka sayısı ise 151 bin 615'e yükseldi.

Son 24 saatte bin 318 kişinin daha iyileşmesiyle korona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA