Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 olduğu. Bugün 42 bin 320 test yapılırken, 947 yeni vaka tanısı konuldu, bin 13 kişi ise iyileşti.

Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 olduğu. Bugün 42 bin 320 test yapılırken, 947 yeni vaka tanısı konuldu, bin 13 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA