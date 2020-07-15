Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 olduğu. Bugün 42 bin 320 test yapılırken, 947 yeni vaka tanısı konuldu, bin 13 kişi ise iyileşti.
15.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:08
Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 olduğu. Bugün 42 bin 320 test yapılırken, 947 yeni vaka tanısı konuldu, bin 13 kişi ise iyileşti.
(İHA)
Kaynak: İHA