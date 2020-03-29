Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131 oldu Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde, son 24 saatte test yapılan 9 bin 982 vatandaştan bin 815'inin sonuçlarının pozitif olduğu, 23 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu sayılar sonucunda Türkiye genelinde toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 ve toplam vefat sayısı 131'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA