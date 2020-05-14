Türkiye'de korona virüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 821 test yapılırken, bin 635 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 315 kişi iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA