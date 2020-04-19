Türkiye'de korona virüs nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Türkiye'de korona virüs nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

19.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:15
Türkiye'de korona virüs nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testler sonucunda son 24 saat içinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini ve bu sayılarla beraber Türkiye genelindeki vaka sayısının 86 bin 306'ya yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde korona virüs tedavisi gören bin 523 kişinin iyileştiğini ve bu sayılarla beraber toplam iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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