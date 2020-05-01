Türkiye'de korona virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de korona virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden...

Türkiye'de korona virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden...
01.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:55

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan korona virüs hastalarının Hastaneye geldiği ilk andan itibaren taburcu olma aşamasına kadar olan süreci İHA kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan korona virüs hastalarının Hastaneye geldiği ilk andan itibaren taburcu olma aşamasına kadar olan süreci İHA kameraları tarafından görüntülendi. Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, pandemi servislerinde virüslü hastalara yönelik çalışmaları ilk defa yakında böyle görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi korona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi geliyor. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona virüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıların arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. Yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar, en büyük risk grubunda bulunuyor ve bazıları 1 aydır ailesini görmeden Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alıyor.

İstanbul'da korona virüs ile mücadele kapsamında en başarılı hastaneler arasında yer alan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs şüphesi ile hastaneye gelen hastaların test aşamalarından tedavi aşamasının sonuna kadar olan süreç yakından görüntülendi. Kovid 19 şüphesi ile hastaneye başvuran ve aynı zamanda 112 sağlık ekiplerince özel kıyafetli tulumlar ile Hastaneye getirilen hastalar büyük bir titizlikle test aşamasından geçiriliyor. Hastanın sağlık durumuna göre kalıcı bir hastalığı varsa Korona virüslü hastalar için oluşturulan özel servislerde tek kişilik odalarda tedavileri yapılıyor. Ayrıca durumu ağırlaşan hastalar özel oluşturulan yoğun bakım ünitelerine alınarak solunum cihazları eşliğinde tedavileri devam ediyor.

Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Ataştırma Hastanesi Baş hekimi Doçent Doktor Nurettin Yiyit tedavi sürecini İHA'ya anlattı.

"2 Binada 615 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz"

Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2 binadan oluştuğunu belirten Başhekim Nurettin Yiyit, "Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak biz 2 hastaneden oluşuyoruz. Hastanemizin bir tanesi Çekmeköy'de bir diğeri Sancaktepe'de bu 2 hastane ile toplamda 615 yatakla hizmet verdik. Pandeminin başladığı günden bu güne çok yüksek sayıda hizmet verdik, etkili ve hedefe ulaşan bir hizmet anlayışı ile yürüdüğümüzü düşünüyorum" dedi.

"Korona virüslü hastalar için özel alanlar oluşturduk"

Başhekim Yiyit konuşmasının devamında "Hastalarımızı genelde acil servisten yada kovid bölümünden yani korona virüslü hastaların başvurduğu bölümden ya da polikliniklerden kabul edebiliyoruz. Kovid bölümümüzü izole ettik ve binamızdan ayırdık. Acil servis bölümünden kabul ettiğimiz hastaları özel izole edilmiş alanlara özel ambulanslarla getiriliyor. Bu alanlarda hastaların tetkiklerini yapıyoruz. Numunelerini alıyoruz burada tomografi dahil tüm tetkikleri yapılıyor. Aynı zamanda 24 saat enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının kontrol ettiği bir sistem kurduk. Bunun yanı sıra hastaların 24 saat radyoloji tetkiklerinin yapılabileceği ve radyoloji uzmanları tarafından kontrol edilebileceği bir sistem kurduk. Hastanın endikasyonu varsa biz genellikle Akciğerleri etkilenen hastaları yatırıyoruz. Bir kısım hastaları da evinde tedavi edilebilecek hastaları ilaçlarını vererek evlerinde tedavi ediyoruz" diye konuştu.

"Hastalarımız için 16 adet özel poliklinik kurduk"

Korona virüsüne karşı 16 adet poliklinik kurduklarını ifade eden Başhekim Yiyit, "Korona virüsüne karşı 2 hastane binasında özel alanlar oluşturduklarını ifade eden Başhekim Nurettin Yiyit, "Yatırdığımız hastalarda 2 hastanede toplam 16 kovid polikliniği kurduk. Hastalığı ağır olmayan hastaları Çekmeköydeki binamıza aldık ama ek hastalığı olanlar için özelleşmiş kovid klinikleri kurduk örneğin nüroloji kovid, kadın doğum kovid gibi hastanın ek hastalığı hangi alanda ise uzman doktorlardan oluşan o bölüme yönlendiriyoruz. Her kliniğimizin günlük takibini yapan bir göğüs hastalıkları ve bir dahiliye uzmanı bulunmakta ve raporlarını tutuyor çalışmalarını yapıyor. Ayrıca her kliniğe bir akademisyen atadık ve kurulları düzenli yapılıyor. Özelleşmiş alt grup disiplin kurullarımız var. Erken ve ileri tedavileri Bakanlığımızın rehberlerimize uyum sağlıyoruz" dedi.

"Hastalarımızı yoğun bakıma vermeden tedavi etmeye çalışıyoruz"

Hastaları yoğun bakıma vermeden tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Başhekim Yiyit, "Hastanemizin ilk günden gelen tecrübesi mümkün olduğunca hastalarımızı yoğun bakıma vermemek, veriyor isek de entübe etmemek ve oksijen seviyesini yüksek tutarak iyileşme sürecine geçmek istiyoruz. Bunun doğrultusu olarak da yoğun bakıma çok hasta vermedik ama yoğun bakım odalarımız tek kişilik izole odalardan oluşan negatif basınçları olan toplamda 76 adet yoğun bakım yatağımız var" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığımız destansı bir mücadele veriyor. Ölüm oranımız % 1'in altında

Başhekim Yiyit konuşmasının devamında "Pendeminin başladığı günden bu güne kadar. 57 bin başvuru aldık. İlk değerlendirmemiz doğrultusunda 11 bin korona virüs şüphesi tespit ettiğimiz hastalardan 2 bin civarı hastayı yatarak tedavi ettik. Allah'a şükürler olsun çok başaralı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Ölüm oranlarımız yüzde birin altında doğru etkili bir yaklaşım ve bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda tedavilere erken başlayarak oksijen tedavisi maksimum düzeyde vererekten hastaları yoğun bakıma muhtaç bırakmayacak bir anlayışla ilerledik. Yüzde 1' lik oranla Sağlık Bakanlığımızın verdiği destansı bir mücadele görev alarak katlıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Haberler
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil Haberler
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ebru Gündeş Hande Yener Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Avrupa Fransa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Türkiye'de korona virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:10:04. #1.15#
title