"Türkiye'de korona virüs aşısı ile ilgili 13 çalışma yapılıyor, 3'ü ileri safhada"
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"Türkiye'de korona virüs aşısı ile ilgili 13 çalışma yapılıyor, 3'ü ileri safhada"

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de korona virüs aşısı ile ilgili 13 çalışma yapılıyor ve bu çalışmaların 3'ü ileri safhada" dedi.

19.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:01

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de korona virüs aşısı ile ilgili 13 çalışma yapılıyor ve bu çalışmaların 3'ü ileri safhada" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, toplantının ana gündeminin son zamanlarda artan vakalar olduğunu, bunun yanı sıra, salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi. Rusya ve Çin'den gelen aşı açıklamalarının sorulması üzerine konuşan Bakan Koca, "Ülkemizdeki aşı çalışmaları ile ilgili şuan toplam 13 tane çalışma olduğunu, 3 tane çalışmada hayvan fare çalışmasının olduğunu, preklinik çalışmaların devam ettiğini, bunun için de hem Bakanlık olarak hem de TÜSEB olarak aşı çalışması yapan, bütün arkadaşlarımıza ve araştırmacılarımıza her türlü kolaylığı gösterme noktasında da bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Dünyada ise dediğiniz gibi Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Burada daha önce de belirttiğimiz gibi Rusya ile aşı kurulu ile bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu iletişim içerisinde olduğunu bilmiyorsunuz. Biz Faz-3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Faz-3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz. Dolayısı ile bu anlamda o sözleşme sonrası preklinik çalışmaları görerek faz-3 çalışmasını yapabiliriz. Ayrıca Çin ve Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de bize Faz-3 çalışmasını Türkiye'de yapmak üzere müracaatları oldu. Bununla ilgili de görüşme ve iletişim halindeyiz. Bu anlamda da kolaylık göstereceğimizi ve devamında tedarik noktasında da bir iletişim içerisinde olduğumuz ayrıca söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de yapılan yoğun bir çalışmanın olduğunu ama preklinik safhasına daha geçmediğini, Faz-1 çalışmasına gelinmediğini, ama 3 tane çalışmanın daha ileri noktada olduğunu söyleyebilirim. Toplam bu anlamda 13 tane çalışmanın Türkiye'de olduğunu söylemek istiyorum. Dünyayla da iletişim halinde erken dönemde bu anlamda bir gelişme olduğunda biz hem erken dönemde Faz-3 çalışmalarını Türkiye'de yapmak ama klinik çalışmalarını görerek ki, Çin ve Almanya'nın dosyalarını bu anlamda da preklinik çalışmalarını bize göstererek müracaat ettikleri bir çalışma oldu. Bu anlamda da dosyaların tamam olduğunu ve bizi tatmin ettiğini söyleyebilirim. Rusya ile ilgilide bir sözleşme imzalandıktan sonra Faz-3 öncesi preklinik çalışmalarını zaten bize sunmuş olacaklar. Rusya ile de çalışma halindeyiz."

Bakan Koca, aile hekimlerine 1 Ağustos itibariyle Covid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacağını, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ile ilgili bir kısıtlamanın Türkiye genelinde olmadığını ve bu kararın illere bırakıldığını ve okulların 21 Eylül'de açılması yaklaşımı içerisinde olduklarını söyledi. Ayrıca SMA ilaçlarına erişimin nasıl olacağının sorulması üzerine Bakan Koca, "SMA Tip-1, Tip-2, Tip-3 ilaçlarına erişimde hiçbir sorun yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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