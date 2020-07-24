Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 150 bin kişiye rastgele uygulanan koronavirüs testi taramasında her 1000 kişiden 2,5'inde sonucun pozitif çıktığını söyledi. Bu sonucu Türkiye nüfusuyla oranladığımızda ise 207 bin 500 kişide koronavirüse denk geliyor.

Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç?
24.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:43

Koronavirüs test sonuçları korkuya sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt genelinde rastgele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla ilgili paylaşımı hem şaşırttı hem korkuttu.Buna göre Türkiye'de rastgele 150 bin kişiye test yapıldı. Sonuçlara göre ise her 1000 kişiden 2,5'in koronavirüse rastlanıldı. Bir başka deyişle 83 milyon nüfusa sahip olan Türkiye'nin tamamına bu test uygulanması durumunda 207 bin 500 kişinin sonucunun pozitif çıkma olasılığı oldukça yüksek.

"HER 1.000 KİŞİDEN 2,5'İNDE TEST SONUC POZİTİF"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları yazdı: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç?

"VAKALARIN %46'SI İSTANBUL'DA "

Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç?

"HEPİMİZİN İYİLİĞİ İÇİN DİKKATLİ OLALIM"

Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Magazin
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı 3. Sayfa
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Pınar Gültekin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuvana Türkay
Spor Falcao İrfan Buz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türkiye'de korkutan koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka sayısı kaç? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 12:37:41. #1.14#
title