Türkiye'de konut ya da taşıt satın almak isteyenler ayda 719 TL biriktiriyor

Birevim'in Akademetre ile gerçekleştirdiği araştırma, konut veya taşıt satın almak isteyenlerin ayda ortalama 719 TL tasarruf yaptığını ortaya koydu.

Birevim'in Akademetre ile gerçekleştirdiği araştırma, konut veya taşıt satın almak isteyenlerin ayda ortalama 719 TL tasarruf yaptığını ortaya koydu.

Birevim açıklamasına göre, Türkiye genelinde temsili olarak 26 ilde, 1.536 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Tasarruf ve Finans Davranışlarına Yönelik Tutum Araştırması" tasarruf finansmanı sektörüne ilişkin detaylar sunuyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların tasarruf amaçlarında konut ve taşıt satın alma, yüzde 72'lik oranla ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde yüzde 50 ile en çok konut satın almak için tasarruf yapılıyor. Bunu yüzde 22 ile taşıt sahibi olma izliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü konut satın alırken ailesinden ve yakın çevresinden maddi destek alacağını belirtiyor. Konut ya da taşıt satın almayı düşünenlerin aylık ortalama tasarruf tutarı 719 TL iken, sadece konut satın almak amacıyla tasarruf edilen aylık tutar 739 TL ve taşıt satın alma amacıyla tasarruf edilen aylık tutar da 694 TL olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 40'ı tasarruflarını bankada vadesiz hesapta, yüzde 22'si vadeli hesapta değerlendirirken, yüzde 20'si tasarruflarını yastık altında değerlendiriyor.

Her 5 kişiden biri, banka kredilerine yeterli gelire ya da maaşa ve kredi notuna sahip olamadığı için erişemiyor. Sosyoekonomik statü düştükçe kredi kullanımı konusundaki engellerin arttığı görülüyor.

Türkiye genelinde borçluluk oranı yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti. Konut satın alımında tasarruf finansman yönteminin tercih edilmesinde temel motivasyonlar borçlanarak değil, para biriktirir gibi ev alınması, bütçeye uygun ödeme planlarının oluşturulması olarak gözüküyor.

"Tüm tasarruf sahiplerimize ürün, hizmet ve yatırım kolaylığı sunuyoruz"

Açıklamada araştırmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, "Her zaman olduğu gibi tüm tasarruf sahiplerine konut, iş yeri veya taşıt edinimi sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım kolaylığı sunuyoruz. Araştırma sonucu bize gösterdi ki tasarruf amaçları arasında ilk sırada konut ve taşıt sahibi olmak yer alıyor ama katılımcıların yüzde 72'sinin bir konut sahipliği bulunmazken, konut sahiplerinin yüzde 54'ü de mevcut konutu satın alırken aile veya yakın çevreden maddi destek aldığını belirtiyor. Aile veya yakın çevreden alınan maddi destek, konut ve taşıt satın alımında peşin paradan sonra en çok başvurulan yöntem." ifadelerini kullandı.

Konut sahipliği bulunmayan yüzde 72'lik kesimi hayalindeki eve kavuşturmayı ve bunu yaparken de yakın çevre ve aile desteğinin şart olmadığını anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Orak, Birevim olarak bu hedefle her gelir seviyesindeki vatandaşı tasarrufa yönlendirerek hayallerindeki eve, taşıta ya da iş yerine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Aynı zamanda bireysel tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına hizmet eden bir model"

Orak, tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında ilk sıranın yaklaşık yüzde 22 ile yastık altı altın ve yüzde 12 ile evde nakit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarruf finansı, Birevim için sadece ticari bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda bireysel tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına hizmet eden bir model. Yastık altı birikimleri milli ekonomimize kazandırıyor ve ülkemizin kalkınmasına hizmet ediyoruz. Bir diğer önemli sonuç da Türkiye genelinde toplam borçluluk oranı yüzde 23,5. Başka bir ifadeyle, yaklaşık her 4 kişiden birinin borcu olduğunu görüyoruz. Bu sebeple katılımcıların tasarruf finansmanını tercih etmelerindeki en önemli neden, borçlanmak yerine tasarruf sahiplerinin birlikte oluşturdukları güçle hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmeleri diyebilirim. İnanıyorum ki yasal düzenleme ile tasarruf finansı hızla büyüyecek ve her geçen gün daha fazla kişiye hizmet vererek tercih edilen bir finansman modeli haline gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak