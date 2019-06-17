Türkiye'de konut satışları yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre yüzde 20 düştü

Türkiye'de işsizlik ve enflasyonun giderek artması ekonomide birçok alanda etkisini gösteriyor. Bunlardan birisi de konut satışları. Bu yılın ilk beş ayında konut satışları 2018'in aynı dönemine göre yüzde 20 düştü. Bu oran 2018'in ilk beş ayında 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'de hükümetin devlet bankaları yoluyla konut kredi faizlerini düşürmeye çalışması, KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirmesi ve tapu harçlarındaki azalmaya rağmen 2018'de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2.4 gerilemişti. Bu dönemde 1 milyon 409 bin olan yıllık toplam konut satışı 1 milyon 375 bine düşmüştü. Euronews.com'da Görüntüle