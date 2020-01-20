Türkiye'de 'konut karşılığı vatandaşlık' uygulaması sonrası satışlar iki yılda yüzde 105 arttı

20.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:32

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de satın aldığı konut sayısı son iki yılda yüzde 105 arttı. 2017 yılında yabancılar 22 bin 234 konut alırken bu sayı 2019'da 45 bin 483'e kadar çıktı. Son iki yıldaki bu artışın Türkiye'de konut alan yabancılara vatandaşlık yolunun açılmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.



12 Ocak 2017'de kabul edilen kanunla 1 milyon Amerikan doları değerinde ev alanlar bunları 3 yıl elinde tutarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabiliyor. Bu miktar 18 Eylül 2018'de yapılan değişiklikle 250 bin dolara kadar düştü. Yabancılar son 7 yılda 180 bin konut satın aldı. Euronews.com'da Görüntüle