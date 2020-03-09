Türkiye'de konaklama tesislerinin doluluk oranı arttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'de konaklama tesislerinin doluluk oranı arttı - Haber
Türkiye, Güncel

Türkiye'de konaklama tesislerinin doluluk oranı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranının yüzde 36,2 olduğu bildirildi.

09.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:34
Türkiye'de konaklama tesislerinin doluluk oranı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranının yüzde 36,2 olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki tesislerin Ocak 2020 dönemi konaklama istatistikleri açıklandı.

Açıklamada, Türkiye genelindeki bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere gelişin yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 artarak 4,64 milyona ulaştığı belirtildi.

Tesislerde geceleme sayısının da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bakanlık verileri, geçen yıl ocak ayında yüzde 35,5 olan tesis doluluk oranını bu yılın ilk ayında yüzde 36,2 olarak gösterdi. Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller de sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla oldu.

Bu yılın ilk ayındaki tesis doluluk oranlarında yüzde 51,8 ile zirvede yer alan İstanbul'da tesise geliş 1,1 milyon, geceleme sayısı 2,5 milyon olarak belirlendi.

İkinci sırada yer alan İzmir'de tesise geliş 179 bin, geceleme sayısı 302 bin olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayında yüzde 33,4 doluluk oranı, 672 bin tesise geliş ve 2,13 milyon geceleme sayısı ile Antalya verilerde üçüncü sırayı aldı. Tesise geliş 63 bin, geceleme sayısı 131 bin ve doluluk oranı da yüzde 13,3 olan Muğla ise dördüncü oldu."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak Haber
Koronavirüsün onlarca can aldığı komşuda 70 bin hükümlü serbest kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Faik Öztrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Defne Samyeli Şahan Gökbakar
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın İsmail Kartal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Türkiye'de konaklama tesislerinin doluluk oranı arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:34:39. #1.14#