Türkiye'de kivi üretimi artıyor

18.10.2019 11:27

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'de kivi üretiminin giderek arttığını belirterek, "Kivi üretimimiz şu anda iyi bir düzeye kadar geldi. Son yıllardaki artışla ülkemizdeki kivi üretimi 60 bin tonlara kadar çıktı." dedi.