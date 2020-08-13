Türkiye'de kitap pazarı 8,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştı Toplam 6 bin kitabevinin bulunduğu Türkiye'de, geçen yıl 570 milyondan fazla kitap basılırken, kişi başına düşen kitap sayısı 6,9'a geriledi.

Toplam 6 bin kitabevinin bulunduğu Türkiye'de, geçen yıl 570 milyondan fazla kitap basılırken, kişi başına düşen kitap sayısı 6,9'a geriledi. Perakende kitap pazarı ise yüzde 27'lik artışla 8,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. İnternet satışlarında kitap fiyatlarını düşürmek ve kişi başına düşen kitap sayısını artırmak için ise kitapçılara özel ilk online satış ağı kuruldu.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu'nu (YAYFED) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 8 milyar 852 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Türkiye'de geçen yıl toplam 577 milyon 48 bin 957 kitap basıldı. Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) verilerine göre ise Türkiye bu sayı ile dünya sıralamasında en çok kitap basılan 6'ıncı ülke konumunu korudu. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 6,9'a geriledi. Bu sayı 2017'de 7,76, 2018'de ise 7,08 olarak hesaplanmıştı. Özellikle kitap fiyatlarındaki artış ve kişi başına düşen kitap sayısındaki gerilemeye karşın kitapevlerinin düşük komisyonla direkt olarak satış yapabilecekleri online pazar yeri 'Kitap Jet' kuruldu.

"YARIM MİLYAR KİTAP BASILAN ÜLKEDE ERİŞİLEBİLEN KİTAP ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK AZ"

E-ticaret sitelerinin okuyucuları kısıtlı sayıdaki kitap çeşitliliğine mahkum ettiğine değinen Kitap Jet kurucusu Salih Gürel, "Her sene çok sayıda yeni kitap çıkarken milyonlarla ifade edilen adetleri ve yüzbinlerle ifade edilen kitap çes¸itliligˆini tek bas¸ına hiçbir e-ticaret sitesi stoklayamaz. Bu durum da aynı tür eserlerin yüksek komisyonlar nedeniyle pahalı olarak okuyuculara sunulmasına neden oluyor. Bu noktadan hareketle kitap sektörünün Türkiye'deki en büyük kitap platformunu kurduk. Kurduğumuz platformda bütün yayınevleri ve yazarlar yer alıyor. Yayınevi, yazar ve kırtasiyelere ücretsiz magˆaza hizmeti sagˆlayarak, hem alıcıyı hep de satıcıyı ilk elden buluşturup daha ucuz ve hızlı kitap ulas¸tırmayı hedefliyoruz" dedi.

KİTAPSEVERE DAHA UCUZ KİTAP, YAYINCIYA DAHA FAZLA GELİR İMKANI

Kitaplarda kar marjının düs¸ük olduğunu belirten Salih Gürel, "Bir de üstüne e-ticaret platformlarında yayıncılar yüksek komisyon oranları ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle satıs¸ yapılsa bile satıcıların yeterli oranda kar elde edemediklerini görüyoruz. Kitap Jet olarak biz; ücretsiz sanal magˆaza ve düs¸ük komisyon ile aracıların değil sadece kitapçıların yer aldıgˆı bir platform olus¸turduk. Bu sayede kitabevi ve yayıncılar daha fazla kazanç sağlarken kitapsever de çok daha uygun fiyata kitap sahibi olabilecek. Üstelik mevcut e-ticaret sitelerinde gördükleri kitap çeşitliliğinin 10 katına ulaşabilecekler. Ayrıca kitap dogˆrudan ilgili kitapçının rafından çıkarak kitapsevere ulas¸tıgˆı için tüketiciye çok daha hızlı bir e-ticaret deneyimi sunmus¸ oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA