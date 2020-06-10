Türkiye'de kişi başına su tüketimi arttı
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Türkiye'de kişi başına su tüketimi arttı

Türkiye'deki su tüketim oranları belli olurken, 2018 yılında günlük kişi başına düşen su tüketiminin 224 litre olduğu görüldü.

Türkiye'de kişi başına su tüketimi arttı
10.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:59

Türkiye'deki su tüketim oranları belli olurken, 2018 yılında günlük kişi başına düşen su tüketiminin 224 litre olduğu görüldü. Bu rakam 2014 yılında 203 litre iken son dört yılda düzenli bir artış yaşandığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki su tüketim oranları belli oldu. Böylelikle 2018 yılında günlük kişi başına düşen su tüketiminin 224 litre olduğu görülürken, bu rakamın 2014 yılında 203 litre olduğu kaydedildi. Daha geçmiş yıllara bakıldığında ise 2012 ve 2010 yıllarında 216 litre olarak saptandı. Bu bilgilerin yanı sıra 2018 yılında Türkiye'deki nüfusun yüzde 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği açıklandı.

Ajans Press, su tüketimi ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılında su tüketimi ile alakalı basına 4 bin 958 haber yansıdığı tespit edildi. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise 2016 yılında 3 bin 799 haber kaydedilirken, 2014 yılında 2 bin 666 haber ile konuşulduğu saptandı. Sadece bu yıl su tüketimi ile ilgili çıkan haberler incelendiğinde de özellikle tasarruf konuları gündemde yer alırken, ilk 6 ayda bin 774 haber ile konuşulduğu görüldü. Özellikle kurak geçen, yağmur ve kar sularından faydalanılamayan dönemlerde su tüketimi konusunda yapılan haberlerin pik yaptığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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