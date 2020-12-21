Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi

21.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:06

Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir (katran) mantarı ihraç edildi Köylülerin ihracatçı firmalara kilosunu 70-100 liradan sattığı katran mantarı Japonya'da taneyle satılıyor Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir...

Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi

Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir (katran) mantarı ihraç edildi

Köylülerin ihracatçı firmalara kilosunu 70-100 liradan sattığı katran mantarı Japonya'da taneyle satılıyor

ADANA - Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir (katran) mantarı ihraç edildiği bildirildi.

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinin 1600 rakımlı Toros dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüler, buldukları katran mantarlarının kilosunu 70 ile 100 lira arasında fiyatla ihracatçı firmalara satıyor.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir aroması, rengi ve lezzeti ile bölgenin markası olan katran mantarı için coğrafi işaret başvurusunu da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl kurak iklime karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldığını aktaran ve yatırımını Adana'da gerçekleştiren İstanbul merkezli özel bir şirketin Adana'da şube temsilcisi Sefa Özsoy, Türkiye'de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya'da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satıldığını kaydetti.

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde çıkan katran mantarını daha çok Japonya'ya ihraç ettiklerini belirten Özsoy, "Özellikle Feke ve Kozan bölgesi ağırlıklı olmak üzere 3 ay süre boyunca köylülere büyük katkı sunmakta. Yıllık iklim koşullarına göre 50 ton ile 150 ton arası ihracat yapıyoruz. Bu yıl kurak geçmesine karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldı" dedi.

Kuzugöbeği ve katran mantarının ülke ekonomisine girdisinin yüksek olduğunu söyleyen

Sefa Özsoy, "Japonya'ya dolar üzerinden gidiyor 40 dolardan başlıyor 18 dolara kadar düşebiliyor. Burada ilk çıktığında kilosu 170 liraydı şuan 70 TL'ye kadar düştü. Bu mantar protein, mineral bakımından çok zengin. Bu mantarın faydaları saymakla bitmez. Bu mantar kültür olarak yetişmiyor. Çin kuzugöbeğini denedi ama Türkiye'de çıkan kadar lezzeti olmadı" diye konuştu.

Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi
Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Okan Bayülgen Seren Serengil
Spor Falcao Ali Şansalan Josef De Souza Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Para Cezası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya ve Güney Kore'ye 100 ton sedir mantarı ihraç edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:06:12. #1.15#
title