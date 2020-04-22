Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı - Haberler
Türkiye, Kenevir, Samsun, Güncel

Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı

TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı, bu yıl 6 bin dekara yükselecek.

22.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:10
Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı

TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı, bu yıl 6 bin dekara yükselecek. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de 19 il için kenevir ekim izni verildiğini belirterek, artan kenevir miktarının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de kenevir ekim alanı, bu yıl çok önemli bir artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2019'da Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili yaşanan hareketlilik sürüyor. Türkiye'de kenevir ekim izni verilen 19 kentten biri olan Samsun, bu üretimin öncülüğünü üstlendi. 2020 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin dekar kenevir üretim alanı olması beklenirken, bunun 3 bin 500 dekarlık alanı Samsun'da bulunuyor.

'SAMSUN'DA 3 BİN 500 DEKARDA ÜRETİM BEKLİYORUZ'Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, kenevirin ekim alanlarında çok ciddi bir artış olduğunu söyleyerek "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevirle ilgili yaptığı konuşmasından sonra Türkiye'de 2018'de 166 dekar olan kenevir ekim alanı 2019'da bin dekara çıktı. 2020 yılı için kenevir ekim izni müracaatları bitti. Ekimler devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı biraz sarkmalar oldu. Yapılan müracaatlara bakarsanız bu yıl toplam 5-6 bin dekar üretim alanı olacak. Bunun 3 bin 500 dekar alanı Samsun ilçelerinde bekliyoruz. Samsun bu konuda ekim alanı bakımından ağırlığı var" dedi.'19 İLDE EKİM İZNİ VAR'Türkiye'de 19 ile kenevir ekim izni verildiğini dile getiren Doç.Dr. Aytaç,  "Bu kentlerden 11'i Karadeniz Bölgesi'yle bağlantılı iller. İklim olarak Karadeniz Bölgesi kenevir lif amaçlı üretildiği için bir hayli uygun, o yüzden ekim alanı bu bölgede yerleşmiştir. Geçen yıl yaklaşık bin dekarda bin ton sap üretildi, 200 ton elyaf çıktı. Kenevir çok önemli bir bitki. Kenevir sapından lifine, tohuma kadar çok farklı ürün yelpazesi kullanılmaktadır. Kenevir dünyada 50 bin çeşit ürüne girmekte. Artan kenevir üretimi ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Biz ülke olarak yeteri kadar faydalanamıyoruz, bunun önünü açmak lazım, özel bir çalışma yapmak lazım" şeklinde konuştu.'EKİM ALANI ÇOK ARTTI'Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde kenevir üreten çiftçi Hasan Gündüz, "Geçen sene 180 dönümdü, bu yıl 200 dönümün üzerinde bir alana kenevir ektim. Komşularımız da ekiyorlar. 30 yıldır ben bu işi yapıyordum ama 1,2 dönüm ancak ekiyordum. Şimdi bir hareketlenme oldu. Alım satımında şu an bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladıktan sonra daha fazla hareketlenme oldu. Ekim alanı çok arttı. Narlısaray keneviri çok özel yerli bir tohumdur. Köyümüzde 100 çifti kenevir üretimi yapıyor. Ekim alanı daha da arttı. 1 Nisan'da ekime başladık, şu an devam ediyor. Ağustos ayında lif olarak hasat olur, tohum olarak da Eylül ayında hasat yaparız" dedi.  'DEDELİRİMİZDEN MİRAS'

Dedelerinin ürettiği kenevirin tarımını hiç bırakmayarak bir miras olarak devam ettiklerini söyleyen çiftçi Bekir Alabaş da "Bu noktada devletimizden daha fazla destek bekliyoruz. Bizim dedelerimizin mesleği olarak canlandırmak istedik. Kenevir üretmeye devam ediyoruz. Arazi potansiyelimiz var. Yerli tohumlarımızla üretim yapıyoruz. Bölgemizde bu ürünün ekim ve satışının artması bizi daha çok sevindirir" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Demet Akalın Muazzez Abacı
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:25:41. #1.14#
title