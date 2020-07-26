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Türkiye'de kelaynak sayısı artmaya devam ediyor

Şanlıurfa'daki Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bulunan kelaynak sayısı, 68 yeni yavruyla 285'e çıktı.

Türkiye'de kelaynak sayısı artmaya devam ediyor
26.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:40

Şanlıurfa'daki Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bulunan kelaynak sayısı, 68 yeni yavruyla 285'e çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, nesli tehlike altında olan kelaynakların üretimine dönük faaliyetlere büyük bir hızla devam ediliyor.

DKMP'ye bağlı Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda bu yılki kafese alım işlemleri sona erdi.

Üreme dönemlerinde serbest bırakılan kelaynaklar, bu dönemin sona ermesiyle yeniden kafeslerine alındı. Üreme dönemindeki çalışmalarda ciddi başarı elde edilerek kelaynak sayısında büyük artış sağlandı.

Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nun kurulduğu günden bu yana en çok yavru bu yıl elde edildi. 68 yeni yavruyla istasyondaki kelaynak sayısı 285'e ulaştı.

Kaynak: AA

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