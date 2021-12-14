Çanakkale'de Kasım ayında bin 459 konut satıldı - Haberler Ekonomi
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Çanakkale'de Kasım ayında bin 459 konut satıldı

Çanakkale'de Kasım ayında bin 459 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de Kasım ayı itibariyle bin 459 konut satışı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Kasım ayı itibariyle bin 459 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu. - ÇANAKKALE

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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