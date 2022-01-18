Türkiye'de kartlı ödemeler katlanarak büyüyor, E-ticaret sektörünün kartlı ödemelerdeki payı hızla artıyor

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Mastercard ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden de faydalanılarak infografik formatında hazırlanan çalışma, Türkiye'deki banka ve kredi kartı sahipliği, kart harcamalarının eğilimi ve gelişimi, e-ticaret hacmindeki artış, kart kullanımındaki demografik dağılım gibi alanlara ışık tutarken, kartlı ödemelerde dünyada gelişen yeni tren

Türkiye'de 15 yaş üstü kredi kartı sahipliği Avrupa ortalamasının üzerinde…



Araştırmaya göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 15+ yaş nüfusun %49'u kredi kartı sahibiyken, Avrupa'da bu oran ortalama %47 seviyesinde bulunuyor. Ancak Avrupa'da 15+ nüfusun ortalama %94'ü banka hesabına sahipken ülkemizde bu oran %82 düzeyinde kalıyor. Bu kapsamda aynı nüfus grubunda banka kartı sahipliği Avrupa'da ortalama %90, Türkiye'de ise %76 olarak görülürken, pandeminin etkisiyle azalan nakit kullanımıyla birlikte ülkemizdeki banka kartı kullanımın hızlanarak artacağı tahmin ediliyor.

2021'de 291 milyon adet kart, 1,7 trilyon TL kartlı alışveriş harcaması…

GÖSAŞ'ın Mastercard ile gerçekleştirdiği araştırma, 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam banka ve kredi kartı adedinin 291 milyon adede yükseldiğini (84 milyon kredi kartı, 207 milyon banka kartı) ve kartla yapılan alışveriş harcamalarının da 1 trilyon 712 milyar TL'ye ulaştığını gösteriyor. Bu harcama rakamı aynı zamanda, 2020 yılına göre %49 oranında ciddi bir artışı da ifade ediyor. (2020: 1 trilyon 147 milyar TL)

Kartlı harcamalardaki bu hızlı büyümenin tetikleyicisi olarak; nakit kullanımın azalmasıyla artan banka kartı kullanımı, temassız ödeme altyapısının hızla yaygınlaşması, işletmeler arası ödemelerde, nakit, çek, senet gibi geleneksel yöntemlerin yerine kartlı vadeli ödemelerin daha fazla tercih edilmesi görülüyor.

2023 beklentisi 2,5 trilyon TL kartlı alışveriş…

Mevcut büyüme trendi ile birlikte 2023 yılında kartla yapılan toplam harcamaların 2,5 trilyon TL'ye ulaşacağı öngörülürken, bu hacim içinde bireysel kredi kartlarının %51 civarında yer tutacağı, bugün %25 düzeyinde olan ticari kredi kartı hacminin %30'a, %18 civarında olan banka kartı harcamalarının ise %20'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Temassız ödemeyi çok sevdik! 1 yılda %114 artış…

"Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2021" araştırması, pandeminin etkisiyle hızla artan kartla temassız ödeme alışkanlığıyla ilgili çarpıcı bir istatistiği de ortaya koyuyor. Buna göre 2020'de 1,7 milyar olan temassız işlem adedi, 2021 sonu itibarıyla 3,7 milyar adede ulaşarak 1 yılda %114 artış gösterdi. Diğer taraftan Aralık 2021'de temassız işlemlerin kartla yapılan yüz yüze işlemler içindeki payı da %56'ya ulaştı.

E-ticaret sektörü çok hızlı büyürken, sektörün kartlı ödemeler içindeki hacmi de artıyor…

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de e-ticaret sektörünün büyüklüğünün 2021 sonunda 446 milyar TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Bu da sektörün geçen yıla göre %70'in üzerinde, son 4 yılda ise neredeyse 4 kat büyüdüğünü gösteriyor. Pandeminin de tetiklediği bu hızlı büyüme beraberinde, e-ticaret işlemlerinin kartlı ödemeler içindeki payını da arttırıyor. Buna göre 2021 yılında Türkiye'de e-ticaret işlemleri toplam kartlı ödemelerin %26'sına ulaştı. Avrupa ortalaması %27 iken, gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu oranlar %40'ları aşıp büyümeye devam ediyor. Ancak hem e-ticaretle yeni tanışan tüketiciler hem de artan frekansla beraber Türkiye'de de bu oranın benzer seviyelere doğru hızla çıkması bekleniyor.

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