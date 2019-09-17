17.09.2019 11:03

DÜNYADA üretilen kalıpların yaklaşık yüzde 70'inin otomotiv sektöründe kullanıldığını vurgulayan Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv sanayisinde yapılan yeni yatırımların kalıp ihtiyacını arttırdığına dikkat çekerek, Türkiye'de kalıp sektörünün önü açık olduğunu söyledi.

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) tarafından, 19 Eylül 2019 tarihinde 'Yerli Kalıp Güçlü Sanayi' teması ile bu yıl, 9'uncusu düzenlenecek olan Ulusal Kalıp Zirvesi'nin altın sponsorluğunu Küçükoğlu Holding yapacak. Gebze'de Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) gerçekleştirilecek zirvede, kalıpçılık sektöründe dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler sektör bileşenlerine aktarılacak. Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin de masaya yatırılacağı zirvede, Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan da sektör öngörülerini anlatacağı bir sunum gerçekleştirecek.

'SON 20 YILDA SEKTÖR BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERDİ'

Kalıp sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, sektörün Türkiye'de özellikle son 20 yıl içinde büyük bir gelişim gösterdiğini ve kalıpçılık sektörünün başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör için önem taşıdığını dile getirdi.

Dünyada üretilen kalıpların yaklaşık yüzde 70'inin otomotiv sektöründe kullanıldığını vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, otomotiv sanayisinde yapılan yeni yatırımların kalıp ihtiyacını arttırdığına dikkat çekerek, Türkiye'de kalıp sektörünün önünün açık olduğunu söyledi. UKUB'un sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları anlamlı bulduklarını ifade eden Oğuzhan Küçükoğlu, "UKUB'un sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları desteklemek gerektiği düşüncesi ile bu yıl düzenlenen zirvenin altın sponsoru olduk. Holdingimizin 2025 Staretejik Planı çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlere destek olmak öncelikli hedeflerimizdendir" dedi.

Öte yandan UKUB tarafından düzenlenen bu yılki zirvede kalıpçılık sektörü tüm yönleri ile masaya yatırılacak. Zirvede, dünya kalıpçılığında son durum ve Türk kalıp sektörünün dünyadaki yeri konuşulacak. Sanayi sektörlerinin durumu ve Türkiye'deki kalıpçılığa etkisi, ana ve yan sanayinin Türk kalıpçılarından beklentileri araştırılacak. Türk kalıpçılık sektörü için potansiyel yeni pazarlar hakkında bilgi aktarılacak. Kalıp projeleri, başarı hikayeleri, devlet destek ve teşvikleri, katma değerin arttırılmasında AR-GE'nin önemi, mesleki eğitim ve istihdam konuları da ele alınacak ve bu konular çerçevesinde sektörün önde gelen isimlerinin görüşlerine yer verilecek.

Kaynak: DHA