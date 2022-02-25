İSTANBUL (İHA) - Türkiye'de kalan Ukraynalılar, konsolosluğa başvurdu

İSTANBUL - Rusya'nın askeri harekatının başlamasıyla Türkiye'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşları, konsolosluğa başvurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgeye uçuşlar kapandı. Turistik ziyaret için İstanbul'a gelen bir grup Ukraynalı, ülkelerine dönemeyince otellerinden mahsur kaldı. Bakırköy'de bulunan Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen Ukrayna vatandaşları yetkililerden yardım istedi.

Konsolosluğa başvuran Ukrayna vatandaşlarından biri "Çok fazla kişiyiz. Biz ekmeksiz susuz otelsiz kaldık. Bizim konsolosluğumuz ne karar verecek bunu bilmiyoruz. Parasız ve açız ancak ülkemize geri göndermiyorlar. Türkiye'den gitmemiz için bize yardım edin. Türkiye uzun yıllardır çalıştığımız bir ülke. Ondan dolayı bize yardım etmek zorunda. Çok fazla kadın var ve onlara yardım edilmesini rica ediyoruz. Hepimiz yetişkin 60-70 yaşında insanlarız. Lalelide işverenlerle çalışıyorlar. Laleli esnafından bize en azından bir parça ekmek vererek yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan oğlu Odessa'da öğrenci olarak bulunan Necla Dolaşık isimli kadın da Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na gelerek bilgi almaya çalıştı. Dolaşık, "Oğlum ile konuştum. Savaşın her türlüsüne karşıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Oğlumun sağ salim gelmesini istiyorum" dedi.