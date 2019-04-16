Türkiye'de Kalan Suriyeli Lgbti+ Bireyler, Risk Nedeniyle İngiltere'ye Dava Açtı

İki yıldır Türkiye'de kalan Suriyeli 15 LGBTİ+ birey, iltica başvurularını hızlı değerlendirmeyen İngiltere İşiçleri Bakanlığı'na dava açtı. Başvuruların hızla cevaplandırılmaması nedeniyle Türkiye'de risk altında ve saklanarak yaşadıklarını ileri süren Suriyeliler, bir an evvel İngiltere'nin güvenli ortamına kabul edilmedikleri için şikayetçi.

'Yeniden yerleştirme' programı çerçevesinde yüksek risk taşıyan kişilere iltica başvurularının hızlı değerlendirileceği sözü vermiş olan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç bulunuyor. Bu program çerçevesinde ele alınan başvuruların 3 ila 5 ay içerisinde sonuçlandırılacağı taahhüt ediliyordu ancak yetkililer başvuruların yoğunluğu nedeniyle sürecin uzadığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle